Товарищеский матч

Фортуна – Шахтер – 3:3

Голы: Нослин, 11, 69, Сентьенс, 14 – Сикан, 35, Степаненко, 45, Очеретько, 65

Состав Шахтера (1 тайм): Трубин – Конопля, Бондарь, Удод, Корниенко – Степаненко, Джурасек, Крыськив – Вакула, Сикан, Тотовицкий

Состав Шахтера (2 тайм): Пятов – Кирюханцев, Козык, Савченко, Топалов – Чех, Очеретько, Судаков – Мудрик, Кащук, Кулаков

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Непосредственно игровую подготовку к новому сезону Шахтер начал спаррингом против команды, которая в теории не должна была создать никаких проблем. Фортуна едва сохранила прописку в Эредивизе и в новой кампании ее снова ждет борьба за выживание. В то же время у дончан фактически новая команда. Предыдущую игру "горняки" сыграли почти два месяца назад. Тогда еще был Де Дзерби, а с сегодняшнего стартового состава играли только трое – Степаненко, Конопля и Корниенко.

Камбэк после провала

На пресс-конференции после представления в статусе главного тренера Игор Йовичевич заявил: "Хорошие парни не играют в футбол, поэтому мы должны быть такими, как на улице, знаете, "на районах", где играют спортивные "бандюганы". Если за неделю работы мы не можем требовать каких-либо сложных игровых заготовок, то вот на характер стоит обратить внимание, если, конечно, высказывания о "бандюганах" не были просто красивыми словами нового наставника.

А сомнения возникли уже со стартовым свистком. Шахтер почти не видел мяча. С качественной работой в обороне тоже не все складывалось. Трубину пришлось понервничать. Особенно в моменте, когда Нослин пробил в штангу. За десять минут "горняки" не провели ни одной атаки. Да и на чужую половину почти не выходили. В таких обстоятельствах пропущенный гол не стал неожиданностью. Точный удар нанес Нослин. Еще не перевели дух, а пропустили второй. Матс Сентьенс к ассисту прибавил роскошный гол ударом со штрафного. Идеально попал в ближнюю девятку.

Фортуна полчаса не давала Шахтеру перевести дух. Даже нельзя было представить, что нидерландцы еще до перерыва потеряют преимущество в счете. А это произошло. Дончане медленно начали совершать набеги к чужой штрафной. Они становились все более опасными. Джурасек даже в перекладину зарядил. В конце концов оборона хозяев дала трещину. Вакула разобрался с оппонентами на правом фланге и прострелил вдоль вратарской. Рывок Сикана. Удар. Мяч в сетке. Сравняли уже на последней минуте первого тайма. Корниенко пробил со штрафного, голкипер отбил перед собой, куда набежал Степаненко. Тарас не подвел. 2:2.

Пятов и Мудрик во главе молодежи

На второй тайм Игор Йовичевич полностью сменил состав команды. Шанс получили воспитанники Шахтера и бывшие игроки Мариуполя. Слаженности в действиях явно не хватало. Однако и Фортуна уже не играла так активно. Было много борьбы в середине поля. Минимум моментов. Гол возник из ниоткуда. Точнее – благодаря индивидуальным действиям Очеретько. Олег разобрался с опекуном на углу штрафной и закрутил мяч под дальнюю штангу. Нидерландцы завелись и попытались мгновенно ответить. Пятов выручил раз, потом подстраховала перекладина. С третьей попытки Фортуна своего добилась. Автором гола снова стал Нослин.

Оставалось еще полтайма. Отдать предпочтение хоть кому-то было сложно. Боролись, пытались создавать моменты... Все попытки разбивались о большое количество брака. Среди игроков Шахтера стоит отметить Мудрика. Когда Михаил включал фирменную скорость, защитники Фортуны останавливали его только фолом. В итоге финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 3:3. Шахтер сумел спастись от поражения в первом матче с новым тренером, в первом матче в новой эре клуба.

Йовичевич и его команда

Хотя разговоры об этом шли довольно давно, Игор Йовичевич стал главным тренером Шахтера только неделю назад. Специалист не брал времени на знакомство и уже в день назначения провел две тренировки. Одна из них – тактическая. Хорват убеждает, что команда быстро все усвоит, ведь требования для футболистов будут не новыми. Похожие принципы исповедует его предшественник Роберто Де Дзерби.

Главное изменение Йовичевич пообещал в атаке: "Хочу видеть агрессивный контроль мяча и быть еще более вертикальными, насколько это возможно, чтобы забить гол". Сейчас в распоряжении Шахтера нет бразильцев, которые более десяти лет делали погоду в нападении дончан. Вместо Фернандо, Тете или Педриньо приходится рассчитывать на Вакулу, Очеретько и Тотовицкого, которые при других обстоятельствах вряд ли получили бы такие шансы.

Сейчас для всей этой молодежи наступил решающий момент. Они годами жаловались, что Шахтер не дает шансов, ломает карьеры. Теперь должны доказывать. Игровая практика для них гарантирована. В распоряжении тренер, умеющий развивать футболистов. Нехватки мотивации просто не может быть. Не поверю, что в лагере "горняков" спокойно воспринимают, что все вокруг уже короновали Динамо еще до старта сезона. Остается только упорно работать. Работы, как мы видели сегодня, очень много. Да, сборы только-только стартовали, но и Фортуна – не Аякс. Матч с амстердамцами уже через четыре дня. До старта УПЛ чуть больше месяца. Пока мы даже намека не получили, каким будет Шахтер Йовичевича. Кроме того, что он действительно будет украинским.