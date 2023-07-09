Шахтер получил мощное усиление на сборах
9 июля 19:00 - Читати українською
Форвард Шахтера Лассина Траоре присоединился к команде на сборах в Нидерландах.
Африканский форвард уже в расположении команды и принял участие в утренней тренировке, сообщает официальная Facebook-страница Шахтера.
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"Горняки" начали сборы еще 3 июля и уже успели провести спарринг с АЗ, расписав фееричную ничью (3:3).
Напомним, что Траоре в прошлом сезоне провел 31 матч за Шахтер, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.
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