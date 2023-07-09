Шахтер хочет получить за Анатолия Трубина не менее 35 миллионов евро, сообщает Sport.ua.

Трубин в Интер: итальянцы раскрыли зарплату и большое преимущество украинца над конкурентами

По информации источника, Интер не готов платить такие деньги за игрока, контракт которого заканчивается через год. Итальянцы пытаются уменьшить сумму отступных, предлагая процент от дальнейшей перепродажи игрока.

Напомним, ранее СМИ писали о предложении от Интера в сумме 10 млн евро, отмечая, что Шахтер хочет получить на 5 миллионов больше.

Отмечается, что в случае неудачи, "нерадзурри" переключатся на голкипера Аталанты Марко Карнесекки, который прошлый сезон провел в серии В, выступая в аренде за Кремонезе.

К слову, Интеру уже удалось согласовать условия личного контракта с Трубиным (соглашение на 5 лет с зарплатой 1,8 млн евро за сезон). Transfermarkt оценивает Анатолия в 22 млн евро.

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