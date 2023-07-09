Форвард Шахтаря Лассіна Траоре приєднався до команди на зборах у Нідерландах.

Африканський форвард вже в розташуванні команди та взяв участь у ранковому тренуванні, повідомляє офіційна Facebook-сторінка Шахтаря.

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"Гірники" розпочали збори ще 3 липня та вже встигли провести спаринг з АЗ, розписавши феєричну нічию (3:3).

Нагадаємо, що Траоре в минулому сезоні провів 31 матч за Шахтар, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами.

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