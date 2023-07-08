Шахтер и АЗ Алкмаар разошлись боевой ничьей (3:3) в дебютной контрольной игре в рамках подготовки к следующему сезону с новым наставником Патриком ван Леувеном. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Товарищеский матч 08 07 2023

АЗ Алкмаар – Шахтер – 3:3

Голы: Де Вит, 9, Бараси, 48, Рубен ван Боммель, 65 – Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76

Шахтер : Твардовский (Пузанков, 46) – Конопля (Козик, 41), Бондарь (Удод, 69), Ракицкий (Пушкарев, 70), Корниенко (Фарина, 46) – Назарина, Кастильо – Зубков (Янович, 69), Глущенко, Топалов (Цуканов) – Келси (Демченко, 81)

Ракицкий против целой группы футболистов атаки нидерландцев. Так закрутился сюжет после 5 минут спарринга против АЗ. Капитан Шахтера то и дело нейтрализовывал прострелы и навесы Алкмара. На 9 минуте Ярослав в прыгающем подкате отвел снаряд на перекладину, однако второй удар соперника стал голевым. Левый защитники Мес де Вит воспользовался паническим выносом 20-летнего голкипера молодежки Твардовского и добил в правую девятку.

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На 17-й минуте качественный контроль мяча под прессингом позволил Ракицкому выйти на определенный прострел и сразу же запустить передачу через все поле. Снаряд улетел так быстро, что камеры не успели зафиксировать момент. Нам уже показали, как Зубков поймал голкипера на неудачном выходе и закатил в пустые ворота. Блестящий прессинг Келси заставил ошибиться защитника. Зубков без раздумий бросил на ход венесуэльцу, который еще и элегантно развернулся, но попал в штангу.

Твардовский выручает после выхода один на один Поку. Тот же 19-летний нападающий чуть не наказал "горняков" за ужасный поперечный пас слева на права, но на этот раз совершенно свободный Эрнест решил не избивать, а простреливать – защитники подчистили. Моментами настолько высоко прессингует Шахтер, что у чужой штрафной видим правого защитника Коноплю. АЗ больше и умело контролирует мяч, а Шахтер пытается гораздо быстрее разворачивать свои атаки при переходе на половину поля соперника.

Один в один очень легко проходят и Бондаря, и Ракицкого, так что только Твардовский классно выручает ногами после удара Бараси. Назарина привозит под давлением, на этот раз центрбеки блокируют выстрел. Несколько раз доставалось защитнику Шахтера, медики появлялись на поле. В результате Конопля не доиграл первый тайм – вышел номинальный центральный защитник Козик. Тяжелые стартовые 45 минут ван Леувена, где ощутимо преобладал АЗ. Однако уже заметна ставка на скорые переходы в контрах.

В начале второй половины ошибка дончан на правом фланге, легко раскатали в одно касание – вышедший в перерыве Пузанков потянул удар в упор. Однако после углового АЗ снова вышел вперед. Никто никого не держит на подаче, Бараси головой пробивает из пределов вратарской. И здесь Шахтер еще скоро включается, чем после первого пропущенного. Зубков подал штрафной с левого края, Бондарь с нескольких метров расстрелял с еще более выгодной позиции, чем в Барасе. Менее 120 секунд продолжалось преимущество АЗ.

Назарина с криком падает на газон, задели сзади за пятку. Интересный момент. Одного Зубкова на левом фланге возле штрафного действующих чемпионов Украины накрывают сразу 4 соперника. Казалось, отразились в этой атаке и даже вышли вперед, но подкат нидерландца и столь стремительный удар Рубена ван Боммеля издали, что камеры не успели развернуться, чтобы показать попадание (хотя, по правде говоря, операторы просто не очень куда-то и спешили). Гол забил, кстати, 18-летний сын экс-хавбека Баварии, Милана и Барселоны Марка ван Боммеля.

Выходят еще несколько молодых исполнителей. Келси на правах старшего в атаке сначала накрутил парочку оппонентов и пробил с рикошетом над перекладиной, а после серии угловых бахнул головой в перекладину. Неудивительно, что именно венесульский форвард сравнял счет. Келси принял пас центрбека, обыгрался в стеночку с "десяткой" Глущенко, развернулся и уверенно переиграл голкипера.

Едва не повторили нидерландцы ассист Ракицкого. Заброс на 60-70 метров – дает проход во вратарский, блокируют защитники в падении. Глущенко воспользовался подбором, который удалось осуществить благодаря давлению на финальную треть АЗ. Неплохо крутил плеймейкер Шахтера в дальнюю девятку, но не попал. Относительно раскрылась игра с обменом моментами, хотя Алкмар традиционно чаще входит в чужой штрафной. Впрочем, "горнякам" удается нейтрализовать эту остроту. Очень хороший результат на фоне солидного соперника. Вспышки индивидуального мастерства и практика для молодежных игроков в дебюте ван Леувена.

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