Состоялся первый матч 21 тура чемпионата Франции. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 21 тур

Марсель – Метц – 1:1

Голы: Мумбанья, 56 – Удоль, 61

Удаления: Жиго, 31

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Марсель в чемпионате к старту 21 тура имел серию из четырех матчей без побед. Встреча против одной из худших команд Лиги 1 была хорошей возможностью взять три очка.

В первом тайме провансальцы остались в меньшинстве, поскольку Жиго получил прямую красную карточку за фол против Микаутадзе. Удаление капитана заставило команду Гаттузо действовать агрессивно. Марсель провел несколько опасных атак, но забить не удалось.

После перерыва новичок провансальцев Мумбанья забил дебютный гол в Лиге 1. Радость хозяев длилась недолго. Уже через пять минут Удоль восстановил равновесие. До финального свистка счет не изменился.

Марсель уже пять туров подряд не может победить. Сейчас провансальцы находятся на седьмой строчке с 30 очками, а Метц занимает 16 место с 17 баллами.

В четверг, 15 февраля, команда Гаттузо сыграет в плей-офф Лиги Европы против Шахтера.

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