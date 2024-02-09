"Я считаю, что мы должны подойти к матчу в очень хороших физических кондициях и именно ментально должны быть готовыми к очень-очень тяжелой игре.

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Потому что у Марселя сейчас идет чемпионат, и, естественно, там очень много звездных имен. Команда на очень высоком уровне провела групповой этап Лиги Европы. Нам будет сложно, но мы сделаем все для победы.

Перспективы Шахтера преодолеть этот этап оцениваю очень высоко, потому что считаю, что у нас есть очень большие шансы пройти как можно дальше в этом турнире. Мы очень настроены на это, очень хотим этого. Очень хотим радовать наших болельщиков, наши ВСУ, которые тоже, видимо, волнуются за нас, и поднимать флаг Украины на европейской арене", – рассказал Бондарь в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, первая игра "горняков" против Марселя в Лиге Европы состоится уже 15 февраля, ответный матч – через неделю, 22-го.

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