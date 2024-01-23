Вторым соперником "горняков" станет Лех. Польский клуб давно объявил об этом матче, а теперь поступило официальное подтверждение и от Шахтера.

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Игра запланирована на четверг, 25 января, и начнется в 17:00 по киевскому времени. Трансляция привычно будет доступна на клубном YouTube-канале Шахтера. Лех – бронзовый призер чемпионата Польши и в нынешнем сезоне тоже идет на третьей строчке.

Напомним, в первом спарринге на турецком сборе Шахтер одолел Пюник со счетом 2:0. Из-за сложных погодных условий "горнякам" приходилось переносить игру на день и приглашать армян вместо Лудогорца, который был в предварительном плане.

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