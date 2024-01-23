Шахтер этой зимой не жалеет денег на приглашение желаемых исполнителей из Бразилии.

"Горняки" продвинулись в переговорах с Васко да Гама по поводу 20-летнего центрхава Марлона Гомеша, утверждает журналист Лукас Педроса.

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Новое предложение Шахтера вместе с бонусами составляет 16 млн евро. Правда, Васко принадлежит только 85% экономичных прав на игрока, еще 15% сохранил родной клуб Марлона – Нова-Игуасу. Сам полузащитник уже согласовал личный контракт с Шахтером.

Добавим, что Марлон дебютировал за первую команду Васко да Гама в 2022 году. В общей сложности отыграл в 45 матчах, забил два гола и отдал три результативных передачи. Центральный полузащитник также вызывается в молодежную сборную Бразилии, в составе которой выигрывал Копа Америка-2023 U-20. Transfermarkt оценивает Марлона в 6 млн евро.

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