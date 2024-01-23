Другим суперником "гірників" стане Лех. Польський клуб давно оголосив про цей матч, а тепер надійшло офіційне підтвердження і від Шахтаря.

Шахтар близький до трансферу за 16 млн євро – ринкова вартість гравця значно менша

Гра запланована на четвер, 25 січня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція звично буде доступна на клубному YouTube-каналі Шахтаря. Лех – бронзовий призер чемпіонату Польщі і в нинішньому сезоні також іде на третій сходинці.

Нагадаємо, у першому спарингу на турецьких зборах Шахтар здолав Пюнік з рахунком 2:0. Через складні погодні умови "гірникам" доводилось переносити гру на день і запрошувати вірменів замість Лудогорця, який був у попередньому плані.

Шахтар виграв перший матч у 2024 році – Кевін почав асистом, гол 17-річного новачка, Ракицький майже забив з центра поля