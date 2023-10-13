"Горняки" до сих пор официально не отреагировали на скандал со своим воспитанником, однако обозначили свою позицию.

"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с Антверпеном. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Игрок Шахтера, пропавший после матча с Антверпеном, перебрался в Россию, – источник

Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации.

Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в стан команды. Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право требовать с игрока финансовую компенсацию.

Если бы предпосылки к побегу были – игрок бы остался в Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь.

Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, который нарушил условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в установленное время не вернется в страну", – цитирует позицию Шахтера UA-Футбол.

Напомним, Роспутько отыграл против Антверпена весь поединок и помог "горнякам" одержать дебютную победу (2:1) в новом сезоне Юношеской лиги УЕФА.

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