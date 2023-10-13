"Гірники" досі офіційно не відреагували на скандал зі своїм вихованцем, однак окреслили свою позицію.

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з'явився на посадку в літак.

Гравець Шахтаря, який зник після матчу з Антверпеном, перебрався до Росії, – джерело

Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації.

Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулись до нього з офіційним листом з вимогою впродовж п'яти днів повернутися в стан команди. Якщо він не повернеться – контракт буде розірвано з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансову компенсацію.

Якщо б передумови до втечі були – гравець би залишився в Україні і не поїхав би на матч юнацької Ліги чемпіонів. Зараз він не виходить на зв'язок.

Ми будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в установлений час не повернеться до країни", – цитує позицію Шахтаря UA-Футбол.

Нагадаємо, Роспутько відіграв проти Антверпена весь поєдинок і допоміг "гірникам" здобути дебютну перемогу (2:1) у новому сезоні Юнацької ліги УЄФА.

Шахтар U-19 набрав перші очки у Юнацькій лізі УЄФА – важкий камбек приніс Бєліку дебютну перемогу в єврокубках