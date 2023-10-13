Александр Роспутько (второй справа в верхнем ряду) перед игрой в Бельгии / ФК Шахтер

Как сообщалось ранее, молодежная команда донецкого Шахтера после выездного матча с Антверпеном (2:1) в рамках 2-го тура Юношеской лиги УЕФА не смогла в полном составе покинуть Бельгию. Полузащитник Александр Роспутько не прибыл в аэропорт – там была найдена лишь его форма. Игрок полностью исчез с радаров – не выходит на связь, а также "зачистил" свои соцсети.

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По информации Брутального футбола, 19-летний хавбек перебрался в Российскую Федерацию и сейчас находится на территории страны-оккупанта.

Напомним, Роспутько – воспитанник Шахтера. По сообщению СМИ, недавно он заключил с "горняками" новый пятилетний контракт.

К слову, матч против Антверпена Роспутько провел без замен и помог команде одержать победу.

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