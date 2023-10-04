Юношеская лига УЕФА 2023/24

Группа H, 2-й тур. 4 октября 2023

Антверпен U-19 – Шахтер U-19 – 1:2

Голы: Деляпорт, 14 – Глущенко, 18 (пен), Демченко, 73

Матч второго тура Юношеской лиги УЕФА Антверпен U-19 – Шахтер U-19 стартовал в 13:00 по киевскому времени. В первом туре подопечные Алексея Белика разгромно проиграли Порту – 1:4. Антверпен со счетом 1:2 уступил Барселоне. Соответственно, обе команды пытались набрать первые очки в группе H.

Шахтер, несмотря на поражение от Порту в первом туре, находится в солидной форме. "Горняки" лидируют в чемпионате Украины U-19 (8 побед и 1 поражение). С Антверпеном вообще интересная история. В Бельгии нет чемпионата U-19, поэтому команду формировали фактически с нуля специально под Юношескую лигу УЕФА. Исполняющим обязанности главного тренера Антверпена U-19 является Томас Вильс, а основа команды собрана из футболистов 2004-2007 годов рождения.

Антверпен U-19 – Шахтер U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

В частности, в стартовом составе бельгийцев вышел 15-летний защитник Сэм Рендерс, а трем другим защитникам Антверпена исполнилось всего 17. Единственным из стартовой 11-ки Антверпена, достигшим 19-летнего возраста, стал голкипер Нильс Девалкенер. Алексей Белик тоже частично изменил состав по сравнению с матчем против Порту. Тренер дал шанс вышедшим с первых минут 16-летним Никите Шелекете и Евгению Гармашу.

Шахтер с первых секунд забрал мяч под свой контроль, однако в дебюте игры ограничился стерильным владением без моментов у ворот Антверпена. Лучший шанс был у Бундаша, которому сбросили под удар, но Василий махнул мимо мяча. Бельгийцы в атаку практически не ходили, однако у собственных ворот действовали надежно. Подопечные Белика пытались растянуть защиту соперников, используя регулярные забеги Галонского по левому флангу – безрезультатно. Едва на ровном месте не травмировался Глущенко, столкнувшись с... главным арбитром. Впрочем, Антон продолжил игру. Это был едва ли не самый интересный момент в стартовые минуты.

А потом случился гол. Забил Антверпен, реализовавший первый же момент. Ужасно сыграл Владислав Кравец, не удержавший мяч в руках после подачи углового. Центральный защитник Деляпорт воспользовался подарком от кипера Шахтера и открыл счет. Шла 14-я минута.

К счастью "горняков", они быстро отыгрались. Деляпорт сыграл рукой в собственной штрафной после хитрого розыгрыша штрафного в исполнении украинцев. Пенальти. К мячу подошел Антон Глущенко, пробивший точно в нижний угол. 1:1 на 18-й минуте.

Быстрый ответ на пропущенный гол добавил уверенности игрокам Шахтера. Молодые "горняки" полностью перевели игру на половину поля Антверпена, но развить успех и выйти вперед до перерыва не сумели. Отдыхать команды ушли при счете 1:1, а подопечные Алексея Белика получили гол с единственного момента у своих ворот. Ошибка Кравца привела к пропущенному мячу.

В перерыве Томас Вильс сделал выводы, ведь второй тайм Антверпен начал куда активнее Шахтера. И чуть не забил на 61-й минуте – Годлен буквально чуточку не попал в дальний угол после выхода практически один на один. "Горняки" ответили рывком Роспутько, прострел которого никто не смог замкнуть, а с ударом Бундаша справился голкипер.

На 73-й Шахтер наконец-то повел в счете, реализовав один из немногочисленных моментов во втором тайме. Ющенко откликнулся на длинный пас с центра поля, мяч отскочил к Антону Демченко, который ворвался в штрафную и пробил мимо кипера в сетку ворот.

Антверпен сравнял на 81-й минуте, а эпизод вышел довольно скандальным. После неудачной игры Владислава Кравца мяч оказался в воротах Шахтера, но радость бельгийцев прервал свисток арбитра. Оффсайд. Сначала казалось, что его не было, но следующий повтор ответил на все вопросы. Игрок хозяев действительно мешал "горнякам" выбить мяч до того, как он пересек линию.

1:2 – не без проблем, но Шахтер все-таки удержал волевую выездную победу. Алексей Белик празднует дебютный триумф в Юношеской лиге УЕФА, а его подопечные набрали первые три очка в групповом турнире. Антверпен, как и в первом туре с Барселоной, уступил с тем же счетом.

Следующий матч в Юношеской лиге УЕФА Шахтер U-19 сыграет 25 октября. Соперником "оранжево-черных" станет Барселона.

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?