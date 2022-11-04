"Оранжевые-черные" хотят продолжить традицию товарищеских матчей с именитыми командами для привлечения внимания к войне в Украине.

Шахтер планирует турне по США для организации благотворительных матчей, сообщает ESPN.

Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью

"Горняки" спаррингами планируют собрать средства для семей, пострадавших от российского вторжения. Кроме того, команда Игора Йовичевича благодаря этим товарищеским матчам с повышенной ответственностью сможет лучше подготовиться к выступлениям в Лиге Европы.

Шахтер хочет сыграть ориентировочно 4 матча (в январе, во время перерыва в чемпионате) и уже провел переговоры с тремя потенциальными соперниками – Интером Майами Дэвида Бекхэма, ДС Юнайтед, который тренирует легендарный Уэйн Руни, и Далласом.

Напомним, в европейском турне, проведенном весной, Шахтер заработал более 25 миллионов гривен.

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