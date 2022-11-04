Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью
Завершились групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы. По итогам 6 туров определились 24 команды, которые сыграют в плей-офф ЛЕ.
В плей-офф Лиги Европы вышли 24 команды. 8 победителей групп напрямую попали в 1/8 финала, а еще 16 начнут борьбу со стыковых матчей. Команды, занявшие вторые места в группах ЛЕ, будут сеяными, а команды, опустившиеся в этот турнир из Лиги чемпионов, – несеяными.
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Шахтер перешел в Лигу Европы, взяв третье место в квартете Лиги чемпионов с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. "Горняки" будут несеянными, поэтому избежат встречи с Барселоной и Ювентусом, но могут попасть на Манчестер Юнайтед или Рому.
Участники стыковых матчей Лиги Европы
Сеянные (потенциальные соперники Шахтера):
ПСВ
Ренн
Рома
Унион Берлин
Манчестер Юнайтед
Митьюлланд
Нант
Монако
Несеянные:
Аякс
Байер
Барселона
Спортинг
Зальцбург
Шахтёр
Севилья
Ювентус
Шахтер узнает соперника по стыковым матчам 7 ноября – жеребьевка начнется в 14:00 по Киеву. Команды из одной страны не попадут друг на друга. Первые матчи запланированы на 16 февраля, а ответные – на 23 февраля.
Участники 1/8 финала Лиги Европы
Арсенал
Фенербахче
Бетис
Унион Сент-Жилуаз
Реал Сосьедад
Фейеноорд
Фрайбург
Ференцварош
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