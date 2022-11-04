Завершились групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы. По итогам 6 туров определились 24 команды, которые сыграют в плей-офф ЛЕ.

В плей-офф Лиги Европы вышли 24 команды. 8 победителей групп напрямую попали в 1/8 финала, а еще 16 начнут борьбу со стыковых матчей. Команды, занявшие вторые места в группах ЛЕ, будут сеяными, а команды, опустившиеся в этот турнир из Лиги чемпионов, – несеяными.

РБ Лейпциг разгромил Шахтер в битве за плей-офф Лиги чемпионов – "горняки" проведут весну в Лиге Европы

Шахтер перешел в Лигу Европы, взяв третье место в квартете Лиги чемпионов с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. "Горняки" будут несеянными, поэтому избежат встречи с Барселоной и Ювентусом, но могут попасть на Манчестер Юнайтед или Рому.

Участники стыковых матчей Лиги Европы

Сеянные (потенциальные соперники Шахтера):

ПСВ

Ренн

Рома

Унион Берлин

Манчестер Юнайтед

Митьюлланд

Нант

Монако

Несеянные:

Аякс

Байер

Барселона

Спортинг

Зальцбург

Шахтёр

Севилья

Ювентус

Шахтер узнает соперника по стыковым матчам 7 ноября – жеребьевка начнется в 14:00 по Киеву. Команды из одной страны не попадут друг на друга. Первые матчи запланированы на 16 февраля, а ответные – на 23 февраля.

Участники 1/8 финала Лиги Европы



Арсенал

Фенербахче

Бетис

Унион Сент-Жилуаз

Реал Сосьедад

Фейеноорд

Фрайбург

Ференцварош

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