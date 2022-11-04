"Помаранчеві-чорні" хочуть продовжити традицію товариських матчів з іменитими командами задля привернення уваги до війни в Україні.

Шахтар планує турне по США для організації благодійних матчів, повідомляє ESPN.

Шахтар отримав потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи – можлива зустріч з Роналду чи Моурінью

"Гірники" спарингами планують зібрати кошти для сімей, які постраждали від російського вторгнення. Окрім того, команда Ігора Йовічевіча завдяки цим товариським матчам з підвищеною відповідальністю зможе краще підготуватися до виступів у Лізі Європи.

Шахтар хоче зіграти орієнтовно 4 матчі (у січні, під час перерви у чемпіонаті) і вже провів переговори з трьома потенційними суперниками – Інтером Маямі Девіда Бекхема, ДС Юнайтед, який тренує легендарний Вейн Руні, та Далласом.

Нагадаємо, у європейському турне, проведеному весною, Шахтар заробив понад 25 мільйонів гривень.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає місце в ЛЧ після головного фіаско, найгірше Динамо за 17 років та унікальний шанс