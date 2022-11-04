Две ничьи и одна победа. Предыдущая еврокубковая неделя прошла для клубов УПЛ значительно лучше. В период же 1-3 ноября впервые в сезоне 2022/23 проиграли все. Поэтому мы теряем квоту в международных турнирах, а также уменьшаем представительство в ЛЧ до единственной команды (распределение актуально для следующего розыгрыша Премьер-лиги). Впрочем, ситуация не новая. Украина уже проседала на 16 место в таблице коэффициентов после 4 тура, а затем сразу вернула позиции. Есть определенные основания надеяться на новый рывок уже в конце февраля. Хотя для этого, конечно, понадобится удачная жеребьевка (результаты узнаем уже в понедельник, 7 ноября). Потому что есть варианты, при которых трудно будет набрать даже минимум.

Таблица коэффициентов УЕФА: минус 1 "благодаря" Динамо, успехи Шахтера и СК Днепр-1 – лучшая неделя для Украины

Ситуация с провалом в 6 туре получилась неоднозначной. Шахтер, вероятно, все же имеет побольше шансов набрать очки в плей-офф Лиги Европы, чем в Лиге чемпионов. Хотя попадание на Рому, Манчестер Юнайтед, Монако, Ренн или Унион Берлин будет испытанием на уровне лучшего еврокубка. А вот СК Днепр-1 точно "выбрал" лучший путь. Команда Кучера будет стартовать с 1/16 Лиги конференций, а это означает шанс не только взять новые очки, но и пробиться дальше. Даже Лацио не выглядит непреодолимой преградой, ведь римляне, которые ведут серьезную борьбу за топ-4 в Серии А, традиционно жертвовали четверговыми еврокубковыми матчами и теряли очки.

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Динамо выдало худший еврокубковый сезон за 17 лет (4,5 балла). В далеком 2005 году команда тогда еще Леонида Буряка не смогла пройти швейцарский Тун и сразу же вылетела из еврокубков, набрав лишь 0,5 очка. Интересно, что Шахтер тоже достиг исторического минимума за 11 сезонов. В 2011-м команда, которую тогда тренировал... Мирча Луческу, набрала лишь 5 пунктов в группе с такими "грандами", как АПОЭЛ, Зенит и Порту. В то же время сейчас "горняки" все еще имеют шансы улучшить результат, а тогда заняли последнее место в своем квартете в ЛЧ.

Если команда Йовичевича в такой группе даже превзошла все ожидания, то Динамо и даже Днепр-1 не добрали. В то же время наши конкуренты благородно оставили шанс на быстрый подъем. Украина – единственная за пределами топ-12 этого рейтинга, сохранившая по крайней мере 2 клуба. Та же Чехия неожиданно провально выступила, потеряв всех представителей уже осенью. Замахнуться на ее 14 место вполне реально. Для этого нужно хотя бы по разу победить и сыграть вничью (3 очка отставания). Противостоянием жизни может стать дуэль СК Днепр-1 с Буде-Глимтом. Это единственный представитель Норвегии, к которой нам еще ближе. Два украинских клуба против одного, а набрать надо на каких-то 1,25 очка больше.

Швейцария остается с одним Базелем, который сейчас настолько не убедителен, что потерял 7 очков со словаками и литовцами, заняв итоговое 2 место в группе Лиги конференций. Здесь отрыв также не смертельный (0,675). Однако многое будет зависеть от соперника в стыковых матчах. Динамовцы двумя поражениями от Фенербахче помогли Турции улучшить легендарный сезон с почти 11 набранными очками. Только Англия, Германия, Испания, Италия и Франция взяли в нынешней кампании больше. А это уже заявочка на самые высокие места. Поэтому нам пока нечего и мечтать о том, чтобы догнать страну, которая сохранила 4 из 5 своих представителей.

Снизу нас поджимает лишь Дания, которая отстает на 0,875 балла. Интересно, что Шахтер имеет неплохие шансы встретиться в 1/16 Лиги Европы именно с представителем этой страны. Была бы еще одна принципиальная битва. Судя по опыту данного сезона, здесь точно не стоит расслабляться, хотя набранные очки у датчан также будут делиться на 5, как и у участников УПЛ. Дончане и днепряне могут как вывести Украину в топ-13 рейтинга УЕФА (между 4 странами все достаточно плотно, а у нас есть численное преимущество), так и финишировать на 17 месте. Все говорит о том, что отечественные клубы в начале 2023 года будут бороться лишь в этой пятерке.

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