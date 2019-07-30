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Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила даты и время матчей третьего тура

12:27 194 Читати українською
Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила даты и время матчей третьего тура
Динамо – Шахтер / Фото ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание третьего тура сезона 2019/20.

 

Точные даты и время матчей опубликованы на официальном сайте УПЛ.

3 ТУР

10 августа (суббота)

Динамо – Шахтер, 17:00

Ворскла – Львов, 19:30

Александрия – Олимпик, 19:30

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11 августа (воскресенье)

Колос – Заря, 17:00

Днепр-1 – Десна, 17:00

Карпаты – Мариуполь, 19:30

Внимание на себя сразу привлекает противостояние Динамо и Шахтера. Первое Класичне УПЛ этого года откроет программу третьего тура. Напомним, команды уже успели встретиться в матче за Суперкубок Украины-2019. Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.

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