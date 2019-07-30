Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила даты и время матчей третьего тура

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание третьего тура сезона 2019/20.
Точные даты и время матчей опубликованы на официальном сайте УПЛ.
3 ТУР
10 августа (суббота)
Динамо – Шахтер, 17:00
Ворскла – Львов, 19:30
Александрия – Олимпик, 19:30
"Збиті льотчики": Гармаш, Сидорчук, Бутко, Матвієнко та ще 11 гравців, які гратимуть "за життя" у наступному сезоні
11 августа (воскресенье)
Колос – Заря, 17:00
Днепр-1 – Десна, 17:00
Карпаты – Мариуполь, 19:30
Внимание на себя сразу привлекает противостояние Динамо и Шахтера. Первое Класичне УПЛ этого года откроет программу третьего тура. Напомним, команды уже успели встретиться в матче за Суперкубок Украины-2019. Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.
"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019