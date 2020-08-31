Андрей Борячук присоединился к украинским легионерам в Венгрии.

Форвард Андрей Борячук подписал контракт с Мезекевешдом, сообщает официальный сайт клуба.

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Венгры договорились с Шахтером о годичной аренде игрока. Первую половину прошлого сезона Андрей провел в Шахтере, где сыграл лишь в трех матчах УПЛ, а с января защищал цвета турецкого Ризеспора также на правах аренды (6 матчей).

За Мезекевешд играет ряд украинцев, среди которых Андрей Нестеров, Шандор Вайда, Михаил Месхи и Даниил Рябенко.

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