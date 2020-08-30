Защитник сборной Украины Эдуард Соболь стал еще на шаг ближе к полноценному трансферц в бельгийский гранд.

После длительных переговоров чемпиону Бельгии удалось достичь нового соглашения с донецким Шахтером относительно защитника команды Эдуарда Соболя, сообщает издание Voetbal Belgie.

Шахтер получит за аренду Соболя 1 млн евро

"Черно-синие", которые имеют первоочередное право выкупа украинца, убедили "горняков" снизить цену на 25-летнего футболиста до 3 млн евро.

Напомним, Соболь принадлежит Шахтеру, однако уже второй сезон подряд выступает на правах аренды в Брюгге. Ранее "оранжево-черные" требовали за своего игрока 4 млн евро. Контракт нашего легионера с "горняками" действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,2 млн евро.

Українці підірвали ЛЧ: "Ребров лякає" роботою, Мілевський зі слідом Лукашенка виграє завдяки унікальному пограбуванню