Ференцварош і Динамо Брест – найбільш українські команди кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21, не враховуючи Київ. Сергій Ребров, Ігор Харатін, Артем Мілевський та Євген Хачеріді, а ще ж травмовані Олександри Зубков і Нойок уже пройшли 2 етапи, але далі ще важче.

Більшого шуму наробив екс-тренер Динамо Київ. Ребров вибив потужний Селтік у стилі Луческу з недавнього матчу за Суперкубок України проти Шахтаря. Цей тріумф зміцнює позиції 46-річного українця як мінімум на британському ринкові, якому і так знайомий за виступами в Тоттенхемі та Вест Хемі. У шотландського тренера та гравців можуть виникати питання до стилю гри чемпіона Угорщини. Так, Селтік відчутно переграв Ференцвароша у статистиці: удари по воротах 25:7, у площину 8:3, очікувані голи 1,72:0,31, володіння м'ячем 70 на 30. Однак тактично легенда збірної України переграв свого візаві Ніла Леннона, і це визнають навіть шотландські фанати.

Ліга чемпіонів: Ребров вибив Селтік, Динамо дізналося всіх потенційних суперників у 3 раунді, Мілевський і Ко йдуть далі

Time for the good, the bad, and the ugly from yesterday's Celtic vs Ferencvaros game. Wyscout had the game at 1.72-0.31 xG with 25 vs 7 shots, 8 vs 3 on target, and pretty much 70-30% possession. I would say that the main good is that despite Lennon's post-game comments, players pic.twitter.com/rdETTfbtcb — jucojames (@jucojames) August 27, 2020

Тут варто розкласти цифри на молекули. Коли 15 з твоїх ударів летять з-за меж штрафного, це все здебільшого ні про що, хоча після першого ж подібного пострілу "Фраді" відкрили рахунок. Угорці вирішили не гратися у героїв і відверто оцінили свої можливості. Водночас вони були ефективнішими за відсотком виграних єдиноборств не лише в захисті, а й атаці (і там, і там на 6%) та дриблінгу (на 18%)! Ференцварош дисципліновано сидів у дуже низькому блоку на межі свого штрафного, а Селтік переважно тільки дратувався, пробиваючи здалеку.

Вдалося реалізувати один з таких моментів, але там був зрадницький рикошет. Не обійшлося без фарту та суперечливого суддівства. Шотландці забили гол за рахунку 1:1, але боковий арбітр зафіксував дуже сумнівний офсайд. На старті другої половини назрівав другий гол у ворота Ференцвароша, трапилася кризова 15-хвилинка, але потім повторився сценарій гри Шахтар – Динамо, коли замість 2:2 стало 1:3. Відзначаємо роль новачка збірної України. Ігор Харатін став 3-м у команді за відсотком успішних дій (став переможцем у 32 епізодах з 51), лідером за точністю передач (20 з 24, тобто 83%) та блокуванням ударів (3).

Відзначимо, що після 60-ї "кельти" особливих моментів не створювали, збиваючись на спроби тандерболтів. Натомість команда Реброва почала агресивніше вибігати в атаки. Наприкінці матчу Ференцварош вибігав у високий пресинг і провокував поблизу штрафного чемпіона Шотландії ситуацію 5 на 5. Цікаво, що шотландські ЗМІ не особливо акцентують на вкраденій суддями перемозі. Трохи покритикували рішення рефері, яке "залишило певну гіркоту", але відзначили: негоже такому клубові, як Селтік, нарікати на арбітраж проти команди з нижчої ліги за багатьма параметрами (бюджет, клас виконавців, традиції, статус). Все-таки угорський чемпіон нижчий за підбором гравців, ніж Лаціо та Ренн, з якими в минулорічній ЛЄ взяли 10 очок з 12 можливих.

Легенда збірної Угорщини і Ференцвароша, нині спортивний координатор команди Томаш Хайнал переконаний, що головною чеснотою Реброва є блискуча організація гри та підвищена увага до роботи в обороні. Кожен гравець знає свою роль, розжовану до дрібниць відповідно до кожної позиції. З одного боку здається, що просто пощастило. Утім, фарт став наслідком плану українського керманича, який спрацював ідеально. Спочатку зіграти у 3 півзахисники, які мали забезпечити якнайбільшу стабільність. По перерві нарешті вдалося достатньо високо витягнути суперника на свою половину, завдяки чому пройшла вирішальна гольова атака.

"Менеджмент Реброва порівняно з Ленноном просто лякає", – пишуть фанати Селтіка. Український наставник здивувався, що його візаві не випустив жодного нападника у стартовому складі, хоча мав двох на лавці. "Ребров дивився крізь Леннона і Селтік. Він вправно керував грою, викриваючи наші слабкі місця. Грати без нападників – повний ідіотизм. Навіть нинішнього складу було достатньо для проходу далі. Якби Ребров був нашим тренером, а Леннон тренував їхню команду, хто б переміг?" – сумні риторичні запитання вболівальників, які після невдач з румунами та данцями переживають нове фіаско.

Авторитетний The Athletic вважає, що це чергова тренерська невдача шотландців, коли набір талановитих і недешевих гравців як команда не працює через погану організацію. Британські вболівальники відзначають гарну тренерську команду Реброва. Екс-наставник Динамо виглядає дуже кмітливим фахівцем і має велике майбутнє. Хавбек Ференцвароша Сігер зізнався, що команда ще й "не змогла реалізувати багато цікавих ідей Реброва", але пройшла далі, щоб показати вже кращу гру в наступному раунді.

Загалом звітний поєдинок отримав блискучу аудиторію в Угорщині. Під час трансляції канал M4Sport вмикали 750 тисяч глядачів. Частка аудиторії становила 10%, відтак спортивний канал став другим за популярністю в усій країні на час показу матчу. Зворушливі коментарі фанатів Ференцвароша на одному з їхніх порталів. Ребров і компанія допомагають їм боротися з важкими хворобами – такими, як рак чи депресія. "Цього тижня я розпочав четверту чергу хіміотерапії. Мене чекають ще 2 тижні в лікарні, але нинішня перемога дала великі сили переносити це якомога легше", – пише Sanka78. На жаль, я вже досить давно борюся з депресією та тривогою. Не знаю, коли я востаннє посміхався, але з кінця матчу посмішка не сходила з обличчя. Дякую вам за те, що сьогодні засинав усміхнений".

"Я працював на фабриці, в якій не було мережі. Не можна було скористатися з телефону. Не завжди був достатній сигнал мережі, але мені байдуже. Все одно хлопці чули, як я кричу. Машини гуділи, музика лунала, однак то було красиво, чуваки! Я вболіваю за Фраді 47 років, та це одне з найбільших моїх переживань. На виїзді проти Селтіка. Вечірня зміна, 3 пива всередині, ще четверте чекало своєї черги. Щоб ви розуміли", – фанати команди Реброва не стримували свого потоку відвертості. За останні півроку трапилося чимало поганих речей, але завдяки Ференцварошу в мене також є чудові дні", – соціальне значення перемоги команди 3-х українців (Зубков обіцяє відновитися після травми на наступний раунд) важко було переоцінити

Ференцварош демонструє вражаючу серію виїзних ігор після приходу українського тренера. У кваліфікації ЛЧ і ЛЄ команда Реброва не програла всі 8 матчів поспіль: 5 нічиїх і 3 перемоги. Остання гостьова поразка "Фраді" датована ще попереднім періодом німця Долля. Хороша така, робоча прикмета для ЛЧ, яка до стадії плей-офф складається з одного матчу. Далі "зелених орлів" чекає зустріч з демонами минулого (Динамо Загреб розгромило угорців у попередньому розіграші кваліфікації ЛЧ на стадії 3-го раунду), Янг Бойз, Карабахом, Црвеною Звездою або Маккабі. Далі дещо жахливіші Зальцбург та Олімпіакос. У будь-якому разі Ференцварош буде несіяним, а при виході у плей-офф ЛЧ команду чекає суперник, для якого груповий раунд турніру – зовсім не чужий. З іншого боку, не скажеш, що хтось із них грізніший за Селтік.

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Значно серйозніше сприйняли суддівське рішення на користь Динамо Брест у Боснії і Герцеговині. Судячи зі скріншотів, тут "офсайд" ще фантастичніший, ніж у гольовому епізоді Селтіка проти Ференцвароша. "Нас пограбували. Такої помилки ще в житті не бачила, а я у футболі перебуває все своє життя. На жаль, ми програли 1:2. Після матчу ні головний тренер, ні його асистент не з'являться на прес-конференції. Ми так вирішили. Вважаємо, що потрібно надіслати рішучий сигнал проти цього. Особливо для таких менших країн, як Боснія і Герцеговина", – прокоментували в Сараєво епізод з матчу проти команди Мілевського і Хачеріді. Сабріна Бульюбашіч зараз працює на посаді генерального директора боснійського чемпіона. Раніше 31-річна функціонерка була футболісткою.

Мало бути 2:2, але замість цього "пограбування, якого в житті не бачили". Як можна було зафіксувати там офсайд, ніхто не скаже. Відсутність VAR на вирішальних стадіях кваліфікації ЛЧ – це велика проблема. Судді з Кіпру вкотре підтвердили цю тезу. Хоча, можливо, Реброву і Мілевському менше б пощастило, якби не ця особливість. "На нашу думку, футбол повинен бути кращим, сильнішим. Хочемо вберегти свою команду перед такими ситуаціями. Ми втратили сьогодні, але подібні ситуації шкодять всьому футболу". Цікаво, що подібний інцидент влітку трапляється з боснійцями далеко не вперше. Під час ЧС-2014 судді скасували чистий гол Едіна Джеко в матчі проти Нігерії, який коштував виходу до плей-офф.

"Можемо грати проти Динамо, але не проти суддів. У брестського клубу є гроші, а у вас – воля і серце. Краще нікуди не виходити, ніж так, як це зробило Динамо. Хлопці Сараєва, не засмучуйтеся, у вас правильна система цінностей. Напевно, це Лукашенко залякав суддю. Такі арбітри просто ґвалтують футбол. Він скасовує абсолютно чистий гол, а УЄФА байдуже, вони далі платитимуть їм зарплату", – шукають причини для змови боснійські фанати. Є й такі, що вважають суддівство тільки побічною темою, яка відволікає від головного – проблем у захисті та нападі команди, яка "втратила шанс, що дається раз на 10 років".

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Критикують і слабкий менеджмент, який звільнив "тренера-чемпіона" після одного провального матчу, а зараз пожинає плоди. Динамо ж Брест зараз ледь не в ямі: 14 втрачених очок з 18 можливих у чемпіонаті, однакова відстань як до зони вильоту, так і єврокубків, очевидна ставка на заробляння живих грошей в ЛЧ/ЛЄ в умовах білоруського хаосу і дуже імовірного падіння економіки та державної підтримки. Жеребкування 3 кваліфай-раунду Ліги чемпіонів уже в понеділок, 31 серпня, і обидві команди з українськими легіонерами продовжують мріяти – система відбору з одного матчу дає шанси маленьким клубам у двобоях з фаворитами.