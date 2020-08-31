Шахтар відпустив Борячука в чемпіонат Угорщини
20:53 - Читать на русском
Андрій Борячук приєднався до українських легіонерів в Угорщині.
Форвард Андрій Борячук підписав контракт з Мезекевешдом, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Угорці домовились з Шахтарем про річну оренду гравця. Першу половину минулого сезону Андрій провів у Шахтарі, де зіграв лише у трьох матчах УПЛ, а з січня захищав кольори турецького Різеспора також на правах оренди (6 матчів).
За Мезекевешд грає низка українців, серед яких Андрій Нестеров, Шандор Вайда, Михайло Месхі та Данило Рябенко.
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