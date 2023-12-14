После встречи с Порту (3:5) в шестом туре Лиги чемпионов "горняки" сыграют еще один матч в этом календарном году против японского клуба. Как информирует официальный сайт Шахтера, главный тренер Марино Пушич включил в заявку на благотворительный матч с Ависпа Фукуока 28 игроков.

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Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский

Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Денил Кастильо, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси

Шахтер прибудет в Токио во второй половине дня 15 декабря. В японской столице у дончан будет насыщенная программа. 16 декабря состоится фотосессия и встреча с представителями украинского сообщества в Посольстве Украины. 17 декабря команда проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов. А в день матча "горняки" устроят урок футбола для местных детей.

Напомним, благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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