Португальцы шокированы "самым большим чудаком Шахтера" – тренер уколол украинцев, скандальные голы и провал Судакова
14 декабря 16:27 - Читати українською
"Футбол 24" анализирует встречу Шахтера и Порту, состоявшуюся в шестом туре Лиги чемпионов.
завершено
43’ Вандерсон Галену
62’ Мехди Тареми
76’ Пепе
Даниил Сикан 29’
Стивен Эустакио 73’
Егіналдо 88’
29’ Даниил Сикан
43’ Вандерсон Галену
62’ Мехди Тареми
73’ Стивен Эустакио
76’ Пепе
88’ Егіналдо
Донецкий Шахтер не сумел впервые в истории обыграть Порту, что позволило бы команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Шахтер не смог выйти в плей-офф ЛЧ, проиграв Порту в битве с восемью голами – Сикан стал первым после Шевченко
"Горняки", заняв третье место в группе Н сыграют в плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоится уже в ближайший понедельник. Злым гением украинского клуба стал бразилец Гален, который в двух матчах сумел пробить Ризныка четыре раза и оформить три результативных паса (4+3). Вингер в этом сезоне за Порту смог забить лишь один гол во всех остальных проведенных матчах за "драконов".
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