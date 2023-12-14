Донецкий Шахтер не сумел впервые в истории обыграть Порту, что позволило бы команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Шахтер не смог выйти в плей-офф ЛЧ, проиграв Порту в битве с восемью голами – Сикан стал первым после Шевченко

"Горняки", заняв третье место в группе Н сыграют в плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоится уже в ближайший понедельник. Злым гением украинского клуба стал бразилец Гален, который в двух матчах сумел пробить Ризныка четыре раза и оформить три результативных паса (4+3). Вингер в этом сезоне за Порту смог забить лишь один гол во всех остальных проведенных матчах за "драконов".