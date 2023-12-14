Шахтар розпочав свою подорож до Японії, де команда зіграє благодійний матч з Авіспа Фукуока.

Після зустрічі з Порту (3:5) у шостому турі Ліги чемпіонів "гірники" зіграють ще один матч у цьому календарному році проти японського клубу. Як інформує офіційний сайт Шахтаря, головний тренер Маріно Пушіч включив в заявку на благодійний матч з Авіспа Фукуока 28 гравців.

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Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський



Захисники: Став Лемкін, Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педрінью, Новатус Міроші, Едуард Козік, Ярослав Ракицький



Півзахисники: Деніл Кастільйо, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук



Нападники: Данило Сікан, Богдан В'юнник, Кевін Келсі



Шахтар прибуде в Токіо в другій половині дня 15 грудня. У японській столиці донеччани матимуть насичену програму. 16 грудня відбудеться фотосесія та зустріч із представниками української спільноти в Посольстві України. 17 грудня команда проведе відкрите тренування та пресконференцію за участю головного тренера й футболістів. А в день матчу "гірники" влаштують урок футболу для місцевих дітей.



Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.

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