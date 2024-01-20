"То, что в Турции с командой U-19 Алексея Белика занимаются Хусрав Тоиров и Даниил Удод, никого не удивляет. А игроки с опытом выступлений в Лиге чемпионов, такие как Дмитрий Топалов, Иван Петряк и Алексей Кащук, сейчас в Киеве.

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И насколько я знаю, Петряк и Топалов тренируются с командой U-17, а Кащук по индивидуальной программе (трудно сказать, остался ли он из-за нежелания продлевать контракт, или же восстанавливается от повреждения).

По Петряку сейчас информации нет. Понятно, что Шахтер ждет предложений, я ничего не слышал о конкретных вариантах.

Топалов – это игрок, которым очень предметно интересовалась Александрия, но он этот вариант отверг. Сейчас главный претендент на него – это Колос. Предлагается аренда и я слышал о сумме за эту сделку в 200 тысяч.

Относительно Кащука... Здесь более интересная ситуация. Среди претендентов – Фамаликан, Хайдук, ПАОК и Базель. Но лучшим вариантом выглядят именно португальцы", – рассказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, контракт Петряка с Шахтером действует до 30 июня 2026 года, а Топалова – до 31 декабря 2025-го (обоих игроков Transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро). Кащук станет свободным агентом уже летом и стоит 2,5 млн евро.

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