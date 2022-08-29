Судьба 21-летнего украинца будет очень интересной темой в ближайшие несколько дней, обещает топ-инсайдер Фабрицио Романо.

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Все лето Мудрика сватали в разные клубы топ-чемпионатов, но Шахтер отбивал "женихов" ценником в 35 млн евро. На прошлой неделе Эвертон сделал устное предложение в размере 30 млн евро, но и этого "горнякам" показалось мало. До закрытия трансферного окна в Европе осталось 4-5 дней, поэтому все может очень быстро измениться. Мудриком интересуется и лондонский Арсенал, но пока "канониры" контактируют только с представителями игрока.

Добавим, что в текущем сезоне вингер Шахтера успел сыграть 2 матча и оформить один ассист. Контракт с "горняками" рассчитан до лета 2026-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 9 млн евро.

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