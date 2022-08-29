Доля 21-річного українця буде дуже цікавою темою у найближчі кілька днів, обіцяє топ-інсайдер Фабріціо Романо.

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Все літо Мудрика сватали у різні клуби топ-чемпіонатів, але Шахтар відбивав "залицяльників" цінником у 35 млн євро. Мрнулого тижня Евертон зробив усну пропозицію у розмірі 30 млн євро, але й цього "гірникам" здалося замало. До закриття трансферного вікна у Європі залишилося 4-5 днів, тому все може дуже стрімко змінитися. Мудриком цікавиться і лондонський Арсенал, але наразі "каноніри" контактують лише з представниками гравця.

Додамо, що у поточному сезоні вінгер Шахтаря встиг зіграти 2 матчі і оформити один асист. Контракт з "гірниками" розрахований до літа 2026-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 9 млн євро.

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