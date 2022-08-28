Противостояние Юрия Вернидуба против донецкого клуба всегда было принципиальным. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Кривбасс на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Обе команды начали сезон без забитых мячей. Кривбасс проиграл Колоссу, в то время как Шахтер сыграл вничью с Металлист-1925. Следовательно, обе команды стремились улучшить свою ситуацию.

Шахтер – Кривбасс: онлайн-трансляция матча УПЛ

На 7 хвилині Мудрик після розіграшу кутового крутив на дальню стійку. Бондаренко прошив голкіпера, але суддівська бригада Монзуль, проконсультувавшись з VAR, підтвердила своє рішення скасувати взяття воріт – офсайд. Перший удар на дві команди за 10 стартових хвилин, і той з положення поза грою. Яку ж класну атаку запороли "гірники". Сікан отримав простір після помилки суперника в центрі поля та миттєвої передачі вперед, але жахливий пас нападника на Петряка все зіпсував. Степаненко пробивав здалеку, завершуючи цю атаку. Сікан ще й з офсайду не встиг вилізти, заблокувавши удар партнера.

Волошин на 13 хвилині виграв силову боротьбу в Бондаренка та Тейлора, сміливо взявши гру на себе. Саме Назар і виконав перший прицільний удар у матчі, але Трубін спокійно потягнув. Ще одна дальня спроба. Тепер уже Михайліченко бахнув дуже високо. Багато боротьби програє Шахтар у центрі поля. Ось Татарков відвоював володіння і миттєвим пасом уперед створив ударну нагоду для Устименка – молодіжного чемпіона світу спокійно заблокували. Сарнавський привозить засильним пасом на Стецькова перед своїми воротами. Петряк перехоплює і миттєво віддає. Бондаренко банально пробачив, не влучивши майже з 11-метрової позначки.

Відзначаємо, що перший реальний момент у зустрічі на 28 хвилині трапився. Судаков теж дарує снаряд біля свого штрафного. Хобленко поспішив з ударом. Кілька небезпечних спроб Шахтаря віддати за спини оборонцям, але офсайд тут і там. Михайліченко помиляється на своїй половині. Устименку швидко доставляють м'яч, проходить потужний удар, але по центру. Трубін запустив свічку, а Волошин з льоту пробив дуже невдало, хоча Кривцов відверто проспав його і випустив на розстрільну позицію у воротарському.

Нарешті проходить хоч якась комбінація у господарів. З глибини віддають під ривок Михайліченку, той переводить правіше, а Мудрик у центр Сікану, в якого зовсім не вдався удар – легка здобич для Сарнавського. Ух, це було красиво. Волошин кинув поміж ніг Бондаренку, обійшовши двох опонентів. Назар, здавалося, проходив і Степаненка, але блискучий підкат Тараса зупинив прохід.

Волошин знову непогано фінтить, змушуючи Тейлора фолити на небезпечний стандарт. Зрештою, Хобленко після прострілу Хомченовського дуже невдало підставив ногу. У Кривбаса більше ударів (4:3) та влучань (2:1) за перший тайм. Шахтар відверто нічого не може вдіяти з таким організованим суперником, який не забуває про тиск і свої атаки. Що з того володіння понад 55%, якщо найкращий момент прийшов після привозу суперника та без особливих заслуг самих "гірників".

Класна атака донечан відразу після перерви. Судаков кинув у темп, Мудрик розхитав кількох захисників і віддав на Бондаренка. Чи то пас недостатньо сильний, чи то Артем невчасно стартував, але Кривбас спокійно блокує небезпечну спробу. Мудрик гостро подав зі штрафного, Степаненку не вистачило міліметрів, щоб акцентовано пробити з 5 метрів. Якімець уже не вперше класно віддає під удар. Трубін тягне постріл Семенова на кутовий. Після стандарту ще й Вернидуб дав поруч зі стійкою.

Петряк і Устименко обмінялися ударами з меж штрафного в голкіперів. Іван ще й відмінно знайшов на межі воротарського Бондаренка. Артем на фінті прибрав суперника, а ось фінальний мазок знову не вдався. Степаненко з криками на весь стадіон страждає після удару в спину від Татаркова. Йовічевіч зробив парочку подвійних замін. На 54 хвилині Конопля і Корнієнко замінили двох інших фулбеків. На 63-й Бондар замість Кривцова, а Сікан поступається місцем Зубкову.

Мудрик знову загострює пасом за спини. Корнієнко прострілює без перешкод у штрафному, а далі Шахтар дуже гучно вимагає пенальті за 2 падіння своїх гравців, але там була звичайна боротьба без криміналу. VAR підтверджує. Страшні крики Корнієнка. Невдало став і потім ще й впав лівий захисник збірної України у боротьбі з Хомченовським. Моторошна травма. Хапаються за голову гравці, а також Срна та Палкін на трибунах. Не минає больовий шок у Корнієнка, якого вивозять за межі поля. Виходить Очеретько.

По 2 опоненти виростають перед кожним гравцем в атаці Шахтаря. Конопля віддав, а Зубков розібрався і в таких обставинах. А ось Петряк у падінні ножицями влучив по центру – легкий сейв для Сарнавського. Татарков погано прийняв м'яч у центрі, а далі необдумано сфолив, зупиняючи прохід Петряка. Це друга жовта. Судаков класно прокинув на Мудрика, Сарнавський блискуче витягнув ногою. А на 76 хвилині Шахтар таки забив перший гол у сезоні. Мудрик ідеально подав, воротар Кривбаса помилився на виході, а Бондаренко спокійно скинув у порожні. Те, як гучно і довго кричав Артем після взяття воріт – символ матчу.

Мудрик майже продерся крізь парочку опонентів, але завадив блискучий підкат Стецькова, який не соромно і в нарізку для Серії А було б відправити. У Судакова теж страждання. Схоже, судоми. Партнер спробував допомогти, але спершу додав болю. Мудрик теж тримається за ногу. Бондаренко наостанок влучив у стійку. Судаков, який віддав класний розрізний пас, знову мучиться від болю на газоні. Кривбас навіть більше бив після перерви, але моменти Шахтаря були якіснішими. З іншого боку перший гол і дебютну перемогу Йовічевічу приносить відвертий фейл Сарнавського. Донецький клуб на день свого міста набирає 4 очки та виходить на 4 рядок.