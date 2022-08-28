"На Мудрика сейчас большое давление, ответственность. От него каждый матч теперь ждут, что он забьет, как в матче с Аяксом. Пробежит 40 метров и забьет.

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Допустим, его защитники закрывают, по двое страхуют как было с Ромой, и уже начинают говорить, мол, да нет, что вы там рассказываете, ничего он не может.

Мудрик приезжал на сборы, если не ошибаюсь, три или четыре раза с разными тренерами. И все его отправляли. Только Де Дзерби нашел подход к нему, Михаил начал слушать. И теперь я думаю, что Мудрик может стать одним из самых лучших в истории нашей страны. Но главное, чтобы он работал и не обращал внимания на разговоры. Он не может ежедневно по 5 соперников обыгрывать и забивать", – сказал Степаненко в программе "Бомбардир".

Напомним, европейские топ-клубы устроили настоящую гонку в попытках подписать Мудрика. За украинца соревновались Байер, Брентфорд, Ювентус и Ницца, однако пока никто так и не смог удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?