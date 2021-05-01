Шахтер принимал СК Днепр-1 в 24-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – СК Днепр-1 на "Футбол 24".

Дончане и днепряне демонстрировали почти равный футбол, но лучшая реализация была у команды Каштру. Дентиньо воспользовался обрезкой соперника и пробил Юрчука. Удвоил преимущество Тете, забив после очередной ошибки СК Днепр-1.

Шахтер одолел СК Днепр-1 благодаря двум ужасным ошибкам команды Йовичевича – "горняки" в шаге от серебра УПЛ

После перерыва "горняки" успокоили игру, а забить удалось днепрянам. Хобленко после передачи с фланга переиграл Трубина. Правда, произошло это на 90+4 минуте, что не спасло команду Йовичевича от поражения. 2:1 – Шахтер закрепился на 2 строчке, набрав 48 очков. СК Днепр-1 с 29 зачетными баллами остался восьмым.