Матч Шахтер – СК Днепр-1 стартовал в 17:00 на НСК Олимпийский в Киеве. На момент начала игры "горняки" занимали второе место с 4-очковым отрывом от Зари, которая идет третьей. Днепряне ушли зимовать последними, но удачная серия во втором круге подняла команду Йовичевича на 8-ю строчку Премьер-лиги. Шансов на еврокубки уже нет, но СК Днепр-1 весной находится в прекрасной форме – только одно поражение в чемпионате, и то от Динамо. А вот команда Луиша Каштру в текущем году проиграла 4 раза в УПЛ (в частности, последние 2 матча), а также вылетела из Кубка Украины от Агробизнеса и из Лиги Европы от Ромы.

Луиш Каштру, который в прошлом туре едва не стал "жертвой" лимита на легионеров, выпустив в старте 4-х украинцев. В воротах вышел Анатолий Трубин, в защите действовали Кривцов и Матвиенко, а в центре поля традиционно появился Степаненко. Еще 6 украинцев находились в резерве, а футболисты Шахтера, которые вышли в старте, одели специальные футболки в поддержку травмированных Мораеса и Бондаря. Как известно, оба выбыли на длительный срок и не сыграют на Евро.

На 4-й минуте Шахтер организовал первую хорошую атаку. Пробивали Майкон и Степаненко – попытку первого заблокировал Дуглас, а добивание Тараса был неточным. Это был единственный момент в стартовые 10 минут. Темп игры был невысоким, а Трубин и Юрчук не вступали в игру. Несколько раз Тейлор пытался обострить на правом фланге атаки СК Днепр-1, но безуспешно. Также выделялся Марио Чуже, который оказывался практически на всех позициях в атаке.

Алан Патрик создал классный момент для Майкона, найдя того в штрафной гостей. Удар бразильца был и слабым, и неточным, но стоит отметить и отчаянный подкат Дубинчака, который преграждал путь мячу. СК Днепр-1 не замедлил с ответом. Довбик сбросил на Булецу, тот пробил из-за пределов штрафной, но не попал в дальний угол.

На 24-й минут Шахтер забил. Батагов обрезался вблизи своей штрафной, а мяч оказался у Дентиньо. Бразилец без раздумий вколотил в ближний – 1:0. Довбик мог сразу же сравнять, выйдя один на один с Трубиным под острым углом. Кипер Шахтера выиграл дуэль, переведя мяч на угловой.

Тейлор пробросил мяч мимо Хочолавы и упал в пределах штрафной. Денис Шурман не назначил 11-метровый. Справедливо – минимальный контакт действительно был, но перед этим грузин выбил мяч. Похоже, это очень разозлило бразильца, который в следующем эпизоде ​​очень грубо сыграл против Додо в центре поля. Только желтая.

Тете отдал на Дентиньо, который сумел пробить с острого угла. Юрчук сложился и потянул мяч, который летел в створ. Но взятие ворот отложилось ненадолго. Опять ошибся Арсений Батагов, который отдал пас на голкипера, но получилось точно в ноги Дентиньо. Бразилец не то останавливал, не то отдавал на Тете, который покатил мяч мимо Юрчука. 2:0 на 41-й минуте. Две ошибки Батагова привели к двум голам Шахтера. "Горняки" мало что создали в первом тайме, но безжалостно наказали соперника за ошибки.

После перерыва сценарий игры не изменился. Шахтер играл по счету, но и не позволял гостям создать что-то у своих ворот. Опять досталось Додо – на этот раз бразилец получил от Сватка, но продолжил игру без медицинской помощи. Матвиенко выиграл борьбу и пробил головой с линии вратарской. Немного выше, еще и по голове получил.

Дентиньо едва не перехитрил соперников, "спрятавшись" во время вбрасывания аута, но не прошло. Дубинчак в падении выбил мяч на угловой. Откровенно успокоилась игра – тот случай, когда одни не могли, а другим явно не нужно.

Ярмолюк создал момент для Довбика. остроумно избежав офсайда. Удар Артема был неточным. Шахтер ответил убийственной контратакой, которую разогнал Судаков пасом на Додо. Латераль нашел Тете, который пробил в касание – мимо стойки. Это был последний момент в поединке.

Шахтер выиграл впервые за 3 матча УПЛ и оторвался от Зари на 7 очков, но луганчане имеют игру в запасе. Уже в следующем туре "горняки" могут гарантировать себе второе место. Ну, или даже завтра, если Минай обыграет команду Скрипника. СК Днепр-1 остался 8-м, потерпев второе поражение в чемпионате в 2021 году.

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