Донецкий клуб устроил незабываемый день для 6-летнего Ильи Костушевича из Мариуполя, потерявшего родителей во время ракетных ударов российских оккупантов по городу.

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Директор Шахтера по футболу Дарио Срна подарил мальчику форму "горняков" и бутсы, а еще они пообщались, поиграли и выпили чай. Клуб оказывает опекунам мальчика финансовую поддержку. Ранее Илья написал письмо премьер-министру Великобритании, которое Борису Джонсону передали во время его визита в Украину.

Встреча не ограничилась подарками. Срна организовал для Ильи видеоразговор со звездой Реала и обладателем "Золотого мяча-2018" – Лукой Модричем. Хорват тепло пообщался с ребенком, который испытал столько горя в первые годы своей жизни.

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