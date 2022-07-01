Шахтер возобновляет серию благотворительных матчей – соперником станет 36-кратный чемпион
"Горняки" наконец-то возвращаются к проведению товарищеских матчей, договорившись с именитым клубом.
Шахтер и Аякс на своих официальных сайтах сообщили о проведении благотворительной встречи, которая состоится 26 июля на Йохан Кройф Арене в Амстердаме.
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Билеты поступят в продажу 4 июля, стоимость – от 10 евро. Все средства от реализации билетов и рекламы на благотворительных поединках будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
Напомним, весной Шахтер провел 5 благотворительных матчей, соперниками были Олимпиакос, Лехия, Фенербахче, Антальяспор и Хайдук. "Горняки" благодаря этим поединкам собрали около 13,2 млн грн.
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