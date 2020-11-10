Форвард Шахтера Богдан Вьюнник покинул расположение команды Руслана Ротаня – почувствовалось повреждение, полученное в матче молодежного первенства против Динамо.

Сборная Украины U-21 начала подготовку к последним матчам отбора Евро-2021 – Ротань частично сменил список

Как сообщает официальный сайт УАФ, вместо него был вызван полузащитник СК Днепр-1 Егор Ярмолюк 2004 года рождения, который уже дебютировал в УПЛ за днепрян. Стоит отметить, что молодежка уже 12-го ноября в 10 утра вылетит на Мальту.

Напомним, за два тура до финиша отборочного турнира Украина досрочно потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2021. Однако наших футболистов все же ожидают противостояния с командами Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

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