"Горняки" потерпели очередной разгром на сборах в Нидерландах. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Контрольный матч

Аякс – Шахтер – 3:0

Голы: Кудус, 19 (пен), 34, Бергвейн, 32

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Все свои голы Шахтер пропустил еще до перерыва. В середине тайма Топалов привез пенальти, который четко реализовал Кудус. Впоследствии он оформил дубль, но гол отменили из-за офсайда. И все же ганскому легионеру удалось забить второй раз – через две минуты после гола Бергвейна, вколотившего после сумасшедшей комбинации сферу под перекладину.

Счет мог быть значительно больше, но в некоторых эпизодах чудеса демонстрировал Дмитрий Ризнык, а иногда "горняков" спасал каркас ворот.

Второй подряд разгром Шахтера (в предыдущем матче подопечные ван Леувена проиграли 0:5 греческому АЕКу) и пока ни одной победы на сборах. В субботу, 22 июля, "горняки" померяются силами с Утрехтом.

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