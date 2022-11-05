Шахтер определился с ценой на Мудрика – журналист озвучил сумму и 7 топ-клубов, которые хотят подписать украинца
Журналист CBS Бен Джейкобс поделился инсайдом по поводу потенциального трансфера Михаил Мудрика.
"Позиция Шахтера по отношению к Мудрику не изменилась после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов. Клуб всегда был открыт к его продаже в январе.
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Мудрику сказали, что он может покинуть команду, но только по правильной цене. Его стоимость выросла после удивительных выступлений в Лиге чемпионов. Шахтер будет рассматривать предложения в размере 60 миллионов евро, несмотря на то, что клуб намекал на увеличение цены до 100 миллионов", – написал Джейкобс на своей странице в социальной сети Твиттер.
Журналист отметил, что ни с одном из клубов нет продвинутых переговоров и напомнил, что в подписании украинца лично заинтересован главный тренер Арсенала Микель Артета. Кроме того, за Михаилом следят скауты Ливерпуля, однако мерсисайдцы не готовы переплачивать. Запросы делал и Ньюкасл, а среди других претендентов – Манчестер Сити.
"Также есть несколько новых клубов не из АПЛ, которые следят за ситуацией с Мудриком – Ювентус, ПСВ и мадридский Атлетико отправляли скаутов на его последнюю игру. Шахтер хотел бы сохранить футболиста в составе до лета, но хорошие предложения в зимнее трансферное окно отклонены не будут ", – добавил Якобс.
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