"Позиция Шахтера по отношению к Мудрику не изменилась после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов. Клуб всегда был открыт к его продаже в январе.

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Мудрику сказали, что он может покинуть команду, но только по правильной цене. Его стоимость выросла после удивительных выступлений в Лиге чемпионов. Шахтер будет рассматривать предложения в размере 60 миллионов евро, несмотря на то, что клуб намекал на увеличение цены до 100 миллионов", – написал Джейкобс на своей странице в социальной сети Твиттер.

Журналист отметил, что ни с одном из клубов нет продвинутых переговоров и напомнил, что в подписании украинца лично заинтересован главный тренер Арсенала Микель Артета. Кроме того, за Михаилом следят скауты Ливерпуля, однако мерсисайдцы не готовы переплачивать. Запросы делал и Ньюкасл, а среди других претендентов – Манчестер Сити.

"Также есть несколько новых клубов не из АПЛ, которые следят за ситуацией с Мудриком – Ювентус, ПСВ и мадридский Атлетико отправляли скаутов на его последнюю игру. Шахтер хотел бы сохранить футболиста в составе до лета, но хорошие предложения в зимнее трансферное окно отклонены не будут ", – добавил Якобс.

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Shakhtar's position on Mykhaylo Mudryk hasn't changed after #UCL elimination. Club always open (and to an extent anticipating) a January sale. Mudryk's been told he can leave for right price but they'll be no cut-price sale. Valuation has gone up after impressive #UCL showings. — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 3, 2022

Liverpool have scouted Mudryk, too, but won't pay above market value and know Shakhtar aren't easy to negotiate with. Challenge for most suitors remains the price and to get it down a very preferable payment structure and generous add-ons will be needed. — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 3, 2022