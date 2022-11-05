Шахтар визначився з ціною за Мудрика – журналіст озвучив стартову суму та 7 топ-клубів, які хочуть підписати українця
Журналіст CBS Бен Джейкобс поділився інсайдом щодо потенційного трансферу Михайло Мудрика.
"Позиція Шахтаря щодо Мудрика не змінилася після того, як команда вилетіла з Ліги чемпіонів. Клуб завжди був відкритим до його продажу у січні.
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Мудрику сказали, що він може покинути команду, але лише за правильну ціну. Його вартість зросла після дивовижних виступів у Лізі чемпіонів. Шахтар розглядатиме пропозиції у розмірі 60 мільйонів євро попри те, що клуб натякав на збільшення ціни до 100 мільйонів", – написав Джейкобс на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Журналіст зазначив, що наразі з жодним з клубів немає просунутих перемовин і нагадав, що у підписанні українця особисто зацікавлений головний тренер Арсенала Мікель Артета. Окрім того за Михайлом стежать скаути Ліверпуля, однак мерсисайдці не готові переплачувати. Запити робив і Ньюкасл, а серед інших претендентів – Манчестер Сіті.
"Також є декілька нових клубів не з АПЛ, які стежать за ситуацією з Мудриком – Ювентус, ПСВ та мадридський Атлетіко відправляли скаутів на його останню гру. Шахтар хотів би зберегти футболіста у складі до літа, але хороші пропозиції у зимове трансферне вікно відхилені не будуть", – додав Якобс.
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