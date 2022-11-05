"Позиція Шахтаря щодо Мудрика не змінилася після того, як команда вилетіла з Ліги чемпіонів. Клуб завжди був відкритим до його продажу у січні.

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Мудрику сказали, що він може покинути команду, але лише за правильну ціну. Його вартість зросла після дивовижних виступів у Лізі чемпіонів. Шахтар розглядатиме пропозиції у розмірі 60 мільйонів євро попри те, що клуб натякав на збільшення ціни до 100 мільйонів", – написав Джейкобс на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Журналіст зазначив, що наразі з жодним з клубів немає просунутих перемовин і нагадав, що у підписанні українця особисто зацікавлений головний тренер Арсенала Мікель Артета. Окрім того за Михайлом стежать скаути Ліверпуля, однак мерсисайдці не готові переплачувати. Запити робив і Ньюкасл, а серед інших претендентів – Манчестер Сіті.

"Також є декілька нових клубів не з АПЛ, які стежать за ситуацією з Мудриком – Ювентус, ПСВ та мадридський Атлетіко відправляли скаутів на його останню гру. Шахтар хотів би зберегти футболіста у складі до літа, але хороші пропозиції у зимове трансферне вікно відхилені не будуть", – додав Якобс.

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Shakhtar's position on Mykhaylo Mudryk hasn't changed after #UCL elimination. Club always open (and to an extent anticipating) a January sale. Mudryk's been told he can leave for right price but they'll be no cut-price sale. Valuation has gone up after impressive #UCL showings. — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 3, 2022

Liverpool have scouted Mudryk, too, but won't pay above market value and know Shakhtar aren't easy to negotiate with. Challenge for most suitors remains the price and to get it down a very preferable payment structure and generous add-ons will be needed. — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 3, 2022