"Горняки" обнародовали состав для выступлений на групповом этапе самого престижного евротурнира.

Заявка Шахтера, опубликованная на официальном сайте дончан, состоит из 33 футболистов, включая список В (обозначены звездочкой).

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В перечень избранных не попал таджикский легионер Хусрав Тоиров, а также Иван Петряк и Ласина Траоре (которые находятся в лазарете команды).

Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*.

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолейшвили, 16. Иракли Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 46. Даниил Удод*.

Полузащитники: 4. Денил Кастильо, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналдо, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Мироши, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук.

Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси.

Напомним, соперниками Шахтера в группе Н будут Барселона, Порту и Антверпен. В первом матче, который состоится 19 сентября, "оранжево-черные" в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион будут принимать Порту.

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