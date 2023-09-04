Шахтер готовится удивить в ЛЧ, но есть вопросы, камбэк украинской надежды – кого больше засудили в туре скандалов УПЛ
18:06 - Читати українською
"Футбол 24" подвел итоги 6-го тура УПЛ, который ознаменовался скандалами.
Шахтер разгромил Минай, а поединок запомнился лояльным отношением арбитра к "горнякам", который "закрывал" глаза на некоторые нарушения правил. Хорошо проявил себя Богдан Вьюнник, который вышел на замену – отдал 2 ассиста и забил.
Не обошлось без скандалов в игре между Рухом и Металлистом 1925 – наставник харьковчан Олег Голодюк жаловался на удаление Мартынюка, который получил вторую желтую за сомнительную симуляцию. А поражение Оболони от Полесья получилось закономерным, хотя тренер "зелено-белых" убежден в несправедливости пенальти на последних минутах. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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