Шахтер повторил историю, которая в свое время случилась с Александром Рыбкой.

Голкипер Артур Рудько пополнил заявку "горняков" на официальном сайте УПЛ. Донецкий клуб пока не делал никаких заявлений по поводу перехода.

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31-летний Рудько является воспитанником киевского Динамо, за первую команду которого отыграл 29 матчей. Затем последовали выступления за кипрский Пафос и польский Лех. С июля 2022 года контракт вратаря принадлежал Металлисту, однако ни одной игры за харьковчан он не провел.

История Рудька напоминает Александра Рыбку, который 12 лет назад также рискнул перебраться в Шахтер, несмотря на свое динамовское прошлое.

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