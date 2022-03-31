Коринтианс арендовал 24-летнего бразильца у "горняков" до конца 2022-го, сообщает официальный сайт Шахтера. Отметим, что именно в этом клубе игрок начинал карьеру и отсюда перебрался в Украину летом 2018 года.

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К слову, именно срок аренды долго не давал клубам закрыть сделку. Коринтианс настаивал, чтобы аренда была рассчитана до конца декабря, а дончане хотели отпустить Майкона до конца сезона, чтобы летом была возможность осуществить полноценный трансфер. Как видим, Шахтер пошел на уступки.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины ФИФА и УЕФА разрешили игрокам из УПЛ приостанавливать действие контрактов и беспрепятственно временно переходить в другие команды. Однако сделать это нужно до 7 апреля.

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