Корінтіанс орендував 24-річного бразильця у "гірників" до кінця 2022-го, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Зауважимо, саме в цьому клубі гравець починав кар'єру і звідси перебрався в Україну влітку 2018 року.

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До слова, саме термін оренди тривалий час не давав клубам закрити угоду. Корінтіанс наполягав, щоб оренда була розрахована до кінця грудня, а донеччани хотіли відпустити Майкона до кінця сезону, щоб влітку була можливість здійснити повноцінний трансфер. Як бачимо, Шахтар пішов на поступки.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії на територію України ФІФА та УЄФА дозволили гравцям із УПЛ призупиняти дію чинних контрактів та без перешкод тимчасово переходити в інші команди. Однак зробити це потрібно до 7 квітня.

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