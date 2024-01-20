Опорный полузащитник Денил Кастильо попробует свои силы под руководством Игора Дуляя в чемпионате Сербии.

Эквадорский легионер Шахтера Денил Кастильо продолжит карьеру в Партизане, сообщает официальный сайт "черно-белых".

Степаненко – о новом контракте с Шахтером: "Пока что ничего такого не было"

19-летний футболист будет выступать за балканцев на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, Кастильо – воспитанник ЛГУ Кито, откуда и перешел в Шахтер в июле 2023 года за 800 тысяч евро. В текущем сезоне провел за "горняков" лишь 6 матчей (41 минуту), без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Партизан после 19-ти туров лидирует в чемпионате Сербии, имея в своем активе 47 очков.

Шахтер перевел двух игроков с опытом Лиги чемпионов в команду U-17 – источник раскрыл фамилии изгнанников