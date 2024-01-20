"Я думаю, что лучше уважать официальные источники. Мы знаем, что некоторые журналисты (Игорь Бурбас ранее написал о продлении контракта на год, – прим.) много работают в футболе, много кого знают и общаются с ними.

Шахтер перевел двух игроков с опытом Лиги чемпионов в команду U-17 – источник раскрыл фамилии изгнанников

Но лучше давайте дождемся официального подтверждения. Тогда и можно будет на этот вопрос ответить. Пока что ничего такого не было, поэтому и не могу сам ответить четко", – сказал Степаненко в комментарии NV.

Напомним, Тарас перешел в Шахтер в июле 2010 года из запорожского Металлурга. В текущем сезоне сыграл в 18 матчах, в которых отметился 1 ассистом. Его соглашение с "горняками" действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в 3 млн евро.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?