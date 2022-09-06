Вингер Шахтера Алексей Кащук перешел в Сабах, сообщает пресс-служба азербайджанцев.

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Украинский чемпион мира U-20 будет выступать за новую-старую команду на правах аренды до конца сезона.

К слову, Кащук ранее уже выступал за Сабах – с марта по июнь 2022-го забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 8 матчах. Футболист даже был внесен в официальную заявку Шахтера на сезон УПЛ 2022/23, но что-то пошло не так...

Напомним, Алексей – воспитанник Академии Шахтера. С 2019 по 2022 год был арендован Мариуполем. Хавбек был одним из игроков сборной Украины Александра Петракова, выигравшей чемпионат мира U-20. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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