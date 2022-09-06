Белорусский форвард Илья Шкурин стал игроком Маккаби Петах-Тиква, сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт с 23-летним нападающим рассчитан на один год.

Напомним, права на Шкурина принадлежат московскому ЦСКА. Форвард воспользовался правилом ФИФА и приостановил действие контракта с "армейцами".

Первую половину прошлого сезона Илья провел в аренде в Динамо (5 ассистов в 11 матчах), а вторую – в польском Ракуве. Его контракт с россиянами рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

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