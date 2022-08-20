Донецкий клуб определился с игроками, которые будут выступать в чемпионате Украины.

Шахтер подал заявку на новый сезон Премьер-лиги, сообщает официальный сайт "горняков". В заявке команды по спискам А и Б есть 25 футболистов, однако до 31 августа возможны изменения. Интересно, что Динамо заявило вдвое больше игроков.

Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ 2022/23 – в обойме один легионер

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин.

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина, 32. Эдуард Козик, 99. Виктор Корниенко.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 11. Александр Зубков, 17. Невен Джурасек, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 90. Алексей Кащук.

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 19. Андрей Кулаков.

Напомним, Шахтер будет открывать новый сезон УПЛ 23 августа матчем против Металлиста 1925. Начало встречи в 13:00.

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