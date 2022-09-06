Вінгер Шахтаря Олексій Кащук перейшов у Сабах, повідомляє прес-служба азербайджанців.

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Український чемпіон світу U-20 виступатиме за нову-стару команду на правах оренди до кінця сезону.

До слова, Кащук раніше вже виступав за Сабах – з березня по червень 2022-го забив 2 голи і віддав 2 асисти у 8 матчах. Футболіст навіть був внесений в офіційну заявку Шахтаря на сезон УПЛ 2022/23, але щось пішло не так...

Нагадаємо, Олексій – вихованець Академії Шахтаря. З 2019 по 2022-й був орендований Маріуполем. Хавбек був одним із гравців збірної України Олександра Петракова, яка виграла чемпіонат світу U-20. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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